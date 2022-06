Anna viert 102de verjaardag

Kortrijk Ring Kortrijk houdt eerste Eco Days

Wie alles wil weten over ecologischer leven, is welkom op de eerste Eco Days in Ring Kortrijk. Het vierdaags evenement in het winkelcentrum van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli toont via standhouders en gratis workshops hoe je een duurzamere levensstijl kan aannemen.

18 juni