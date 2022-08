Anna Kiekens, weduwe van Jan Sergyssels, blaast 101 kaarsjes uit

Kortrijk/KuurneIn woon- en zorghotel H. Hart in Kortrijk is afgelopen donderdag de 101ste verjaardag van Anna Kiekens gevierd. Ze was gehuwd met Jan Sergyssels zaliger.

Anna, haar vader was tramstoker Filibert, zorgde lang voor haar moeder Rachel, die op relatief jonge leeftijd ziek werd. Ze hield ook van haar grootouders, die destijds café Het Zandschip in de Rekollettenstraat in de wijk Overleie uitbaatten. Na de dood van Rachel werd Anna door haar lieve tante Tientje opgevangen. Anna werkte een tijdje als naaister in de firma Delplancke, waar later hotel Broel was. Het was via die weg en de zus van Jan Sergyssels dat ze de liefde leerde kennen. Het koppel huwde op 26 februari 1944.

Ze kregen twee zonen: Marc (74) en Johan (67). Marc heeft twee dochters en vier kleinkinderen: Nele met Noah en Helena en Kim met Gillian en Mauro. Ook Johan heeft twee dochters en vier kleinkinderen: Charis met Efren en Othon en Orphée met Lionel en Lea. “Anna was een zeer lieve moeder, niets was haar te veel”, klinkt het bij de familie. Ze werkte thuis ook als hemdenmaakster in onderaanneming en vele weekends in het Huis Van Wonterghem in Kuurne.

Ook schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) kwam Anna feliciteren

Het noodlot sloeg op 15 mei 1980 toe, toen echtgenoot Jan komende van zijn dagtaak bij de provincie Oost-Vlaanderen op enkele kilometers van huis door een vrachtwagen werd aangereden en nog diezelfde avond stierf. Hij was toen 58 jaar. Anna droeg dit moeilijke verlies lang met zich mee. Ze kwam op 75-jarige leeftijd in residentie Groote Broel wonen. Na een spijtige val verhuisde ze naar verzorgingshuis H. Hart. Anna en Jan reisden graag, zoals naar Bohan sur Semois in de Ardennen en Gemünd in de Eifel in Duitsland.

