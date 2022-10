Anna Julia (19) en Roy (30) wagen kans in The Voice: “Kreeg gevoel voor muziek al in baarmoeder mee, tijdens optreden van Dire Straits”

Kortrijk/Kuurne/Dadizele/Lendelede/Rollegem-Kapelle All You Can Friet schrapt nieuwe frituur in Kortrijk: “Door energiecri­sis al 259.200 euro aan voorschot­fac­tu­ren per jaar”

De energiecrisis fnuikt de toekomstplannen van veel jonge ondernemers. Brandon Debels (25), gekend van het concept All You Can Friet waarbij je voor 2,30 euro zoveel frietjes eet als je maar wil, schrapt een vierde vestiging, die in Kortrijk gepland was. “Het risico is veel te groot momenteel.”

18 oktober