Anderhalf jaar geen leven door corona? Afgestudeerden doen er extra opleiding bij: “Eerst cantussen en feesten meepikken, daarna werken”

Rekkem/Adinkerke Actie tegen transmi­gran­ten veroor­zaakt nog hele week files op West-Vlaam­se snelwegen

15 september Al de hele week staan er op de E17 richting Frankrijk in Rekkem (Menen) files. Ook op de E40 in Adinkerke (De Panne) is dat het geval. Oorzaak is een actie van de Franse grenspolitie in de strijd tegen transmigranten. De Belgische federale politie roept automobilisten op om alert te zijn. De voorbije dagen vonden in de staart van de file al enkele ongevallen plaats, tot nu gelukkig zonder veel erg.