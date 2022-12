Amper 24 is Gilles, en hij draait al een omzet van 1,6 miljoen euro met zijn transportbedrijf: “Wij zijn radicaal tégen sociale dumping. Elke chauffeur moet correct betaald worden”

kortrijkAmper 24 jaar is Gilles Devriendt uit Kortrijk, en hij heeft al een bloeiend transportbedrijf uit de grond gestampt. TransDirect neemt de transportplanning van andere bedrijven over, en zoekt transporteurs die de nodige transporten kunnen uitvoeren. “Wij zijn radicaal tegen sociale dumping: iedereen moet een faire prijs krijgen voor zijn werk.”

Een jonge gast met een visie toch wel, die Gilles Devriendt. Meteen na zijn studie, in januari 2021, startte hij met TransDirect. “Tijdens mijn studententijd, werkte ik als jobstudente voor een transportbedrijf”, vertelt hij. “Ik merkte dat veel bedrijven ‘transport regelen’ als een last ervaarden, dat hen meer tijd en energie kostte dan hen lief was. Met TransDirect wilde ik hen op vlak van transport ontzorgen: ze laten ons weten welke transporten uitgevoerd moeten worden in de Benelux, en wij zorgen dat het in orde komt. Zij kunnen zich verder focussen op hun corebusiness.”

In vaktermen is Transdirect een ‘expeditiebedrijf’, omdat het zelf geen vrachtwagens heeft. Het werkt samen met transportbedrijven en -zelfstandigen die de nodige transporten voor hen uitvoeren met hun vrachtwagens. Het bedrijf is nu al goed voor een 40-tal volle transporten per dag en een omzet van om en bij de 1,6 miljoen euro. Er werken intussen al vier mensen om al die transporten in goede banen te leiden.

Sterk dat het zo snel gaat, want de transportsector is een van de sectoren waar de krapte op de arbeidsmarkt voor grote problemen zorgt. “Maar bij ons valt dat nog goed mee”, zegt Devriendt. “Het is een uitdaging om mensen te vinden, dat wel. Maar voorlopig lukt het ons nog altijd om oplossingen te vinden voor al onze transportvragen. Ik vermoed dat de goeie naam die we hebben in de sector daar een belangrijke verklaring voor is.”

Zo is Transdirect radicaal tegen sociale dumping, een probleem dat de transportsector spijtig genoeg wel voor gekend staat. “Wij werken uitsluitend samen met bedrijven die hun mensen een faire prijs betalen. Daarnaast moeten ze met alle nodige certificaten en vergunningen in orde zijn. We zijn daar heel strikt in. Uiteraard streven we naar scherpe prijzen, maar niet ten koste van de chauffeurs. We hebben intussen een sterke reputatie opgebouwd op dat vlak, en dat maakt ons een aantrekkelijk bedrijf om mee samen te werken. We werken ook vaak samen met kleine zelfstandigen, en onze goeie reputatie maakt ons ook voor hen een partij waar ze graag een effort voor doen.”

Gilles zet ook in op duurzaamheid. “Vrachtwagens die leeg over de weg rijden, het komt nog te vaak voor. Dankzij onze computergestuurde planning, ons nieuwste materiaal en ons uitgebreid netwerk, slagen we erin zowel het aantal lege kilometers als onze CO2-uitstoot drastisch te beperken. Elke lege vrachtwagen die we van de weg kunnen halen is pure winst en dat op zowel economisch als ecologisch vlak. Bovendien trekken we in een sterk geglobaliseerde sector uitgesproken de regionale kaart.”

