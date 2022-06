Amokmaker wil in appartement binnendringen via regenpijp maar dondert naar beneden: “Schuim stond op zijn mond.”

Rond 19 uur deed de man uit Poperinge, die voorwaardelijk vrij was uit de gevangenis, de buurt opschrikken. In niet mis te verstane bewoordingen liet hij verstaan dat hij een buurtbewoner een kopje kleiner wou maken. Hij probeerde via een regenpijp langs de gevel naar boven te kimmen maar dat plan mislukte omdat de regenpijp afbrak. “Hij was in alle staten. Hij was duidelijk onder invloed, had een schroevendraaier bij en het schuim stond op zijn mond”, aldus een getuige. “Na zijn val probeerde hij in een tuinhuis wat verderop in te breken om een hamer te stelen om de geviseerde buurtbewoner ‘de kop in te slaan’. Hij had zelfs een fles isobetadine bij om zichzelf te kunnen verzorgen moest het fout aflopen.” Uiteindelijk kon de man door de politie in café Estaminet wat verderop in de boeien worden geslagen. Hij bleek onder invloed van drugs en bleef vlot racistische verwijten uitspreken. Hij bleek ook een schilmes op zak te hebben.