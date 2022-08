Amerikaanse metalhelden vervullen droom van rolstoelpatiënt Jason (15) op Alcatraz: “Ze hebben er in elk geval een diehard fan bij”

Kortrijk 16 maanden cel en verbod op samenwonen voor vrouw die been van partner open snijdt

Een 35-jarige vrouw uit Kortrijk is in een korte tijd nog maar eens veroordeeld voor zwaar partnergeweld tegenover haar vriend. Zo sneed ze op een gegeven moment zijn been open met een breekmes en gooide met glazen en een nagel in zijn richting. “Als we nuchter zijn is onze relatie nochtans zeer goed”, zei Cloë H. tegen de rechter.

12 augustus