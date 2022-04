Ambulance onderweg naar patiënt betrokken bij ongeval op R8

De ambulance was vanop de A19 de R8 opgereden en wilde de U-bocht maken in de richting van Heule. Toen ze stilstonden, werden ze ineens aangereden door een bestuurder van een Audi die in de richting van Marke reed. De klap was aanzienlijk. De ambulance raakte erg zwaar beschadigd. Als bij wonder raakte niemand gewond. Zowel twee ambulanciers als de bestuurder van de auto konden zelf uit hun verhakkelde auto stappen. “We zijn zeker een meter de lucht in gevlogen”, vertellen de ambulanciers. “We waren onderweg om een patiënt op te halen, maar daar geraken we natuurlijk niet meer.” Die patiënt werd uiteindelijk door een andere ambulance opgehaald.