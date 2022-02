Alweer rellen tijdens thuismatch KV Kortrijk: 5 stewards gewond

De altijd erg geladen derbymatch tussen KV Kortrijk en SV Zulte Waregem ontspoorde zaterdagavond volledig. De scheidsrechter legde de match in minuut 88 even stil nadat supporters van Zulte Waregem vuurpijlen op het veld gooiden. Nadat de spelers terug naar buiten kwamen om de match uit te spelen, bleven de vuurpijlen vanuit het uitvak maar komen. Daarna zochten een vijftiental Kortrijk-supporters de fans van Waregem in hun bezoekersvak op. Op beelden is duidelijk te zien hoe gemaskerde mannen met kappen over hun hoofd de confrontatie opzoeken en het geweld niet schuwen. Ook de stewards deelden in de klappen.

Vijf stewards raakten gewond, waarvan drie ernstig. “Het was de hele match onrustig”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “We hebben een honderdtal voorwerpen met pyrotechnisch materiaal in beslag genomen.” Op dit moment is nog niemand gearresteerd. “Maar het onderzoek loopt volop. We maken gebruik van de camera- en dronebeelden. Ook een bewijsteam van de Federale Gerechtelijke Politie was aanwezig tijdens de match.”

Morgen dringend overleg

Het is de tweede keer in korte tijd dat er zware geweldplegingen zijn tijdens een thuismatch van KVK. Begin deze maand kreeg een steward zware klappen tijdens de match tegen Antwerp. De stad Kortrijk en de politie plannen morgen alvast een spoedoverleg met KV Kortrijk. “Die geweldplegingen van een kleine kern zijn er los over”, reageert een geschokte burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ze verzieken het voor iedereen. Het is absoluut onaanvaardbaar. Voetbal moet een feest zijn, al zeker voor een familieclub als Kortrijk.”

