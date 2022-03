Altra Voce concerteert weer na twee jaar

Altra Voce Kortrijk en Laudate Laurentius Wielsbeke slaan de handen in elkaar, op zaterdag 26 maart om 20 uur in de Sint-Elooiskerk in de Overleiestraat op Overleie. Staat op het programma: de Johannespassie van Bob Chilcott, een recent werk uit 2017. De optredende solisten zijn sopraan Elsi Spanoghe, tenor Timothy Veryser, bariton Ronny Deprez als Jezus en bariton Erwin Muller als Pilatus. Steven Verplancke is digirent. Kaarten kosten, afhankelijk van leeftijd en plaats in de kerk, 20 of 23 euro.