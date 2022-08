Altijd al perfecte cocktails willen maken? Nieuwe online shop Filia’s Bar Tools brengt raad: “We helpen liefhebbers echt vooruit”

KortrijkSeppe Vantieghem (30) en Aaron Walleghem (30) van de populaire cocktail- en tapasbar Filía delen hun ervaring in de nieuwe online shop Filia’s Bar Tools. “Zo is een maatbekertje of jigger gebruiken een must. Want een gebalanceerde cocktail maken is net zoals een taart bakken. Iets te veel van een bepaald ingrediënt gebruiken kan het eindresultaat enorm beïnvloeden”, vertelt Seppe.

Een online shop met de focus op betere bartools aan een correcte prijs, dat is nieuw in Kortrijk. Filia’s Bar Tools gaat breed en richt zich in dat kader niet enkel tot restaurants, cafés, hotels… maar ook tot particulieren, bedrijven… “Ik gebruik enkel goed en gebruiksvriendelijk materiaal. Twijfel niet, we staan altijd garant. Er gaan in Bar Filía elke vrijdag en zaterdag honderden cocktails over de toonbank. We weten met andere woorden waar we mee bezig zijn en willen die expertise nu delen. We willen de liefhebbers echt vooruithelpen. We bereidden ons zo’n zeven maanden voor, vooraleer deze online shop te openen”, vertelt Seppe Vantieghem.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld van de nieuwe online shop, op een tablet © Henk Deleu

Gin-tonic

Zo kan je barspoons (11 tot 15 euro) kopen. De spiraalstructuur van de steel wordt gebruikt om koolzuurhoudende drankjes in te schenken. Zo bewaar je de meeste bubbeltjes, met als bekendste voorbeeld gin-tonic. Ook verkrijgbaar: strainers of zeefjes tussen 17 en 25 euro om verbrokkeld ijs van een geshaket drankje te scheiden. De strainer springveer dient om cocktails te shaken waar eiwit een bestanddeel van is. Om een stevige schuimkraag te kunnen krijgen.

Verder verkrijgbaar in de online shop: jiggers of maatbekertjes (14,50 tot 23 euro), shakers (25 tot 35 euro), een fruitpers van 27,50 euro en muddlers of stampers (4,50 tot 7,50 euro) om fruit en/of kruiden te pletten. “We zitten aan goed dertig producten, binnen de drie weken willen we al de kaap van vijftig bartools halen, want de vraag is pas een week na de opstart van de online shop al groot”, vertelt Seppe Vantieghem. “Zo plaatsten er al vier horecazaken bestellingen, zoals cocktail- en eat-easy-bar Nude en het Midden-Oosters restaurant Spicy Lemon. Het zijn de barmannen zelf die kopen, ze zijn enthousiast over wat we aanbieden. We zijn ook al gecontacteerd door klanten uit Griekenland en Egypte met de vraag om producten tot daar te verschepen.”

Er zijn plannen om de online shop verder uit te bouwen, als de markt goed blijft reageren. Zo is het de bedoeling om spoedig kits met kortingen aan te bieden, voor beginners tot ervaren cocktailmakers. Het is verder de bedoeling om recepten voor cocktails te delen. “Al gaan we natuurlijk niet alles van wat we in Bar Filía serveren, te grabbel gooien”, knipoogt Seppe Vantieghem.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Fork Copper Barspoon © Bar Filia

Quote En is een opstartac­tie tot eind september. We leveren die periode zelf gratis aan huis, voor wie in de regio Kortrijk woont. En voor wie heel snel bestelt, doen we er nog een gratis sample gedroogd fruit bij Seppe Vantieghem

Wie een bestelling plaatst, krijgt die binnen de twee dagen via De Post aan huis geleverd, met een verzendkost van 5,99 euro. Je kan je bestelling ook zonder verzendkost ophalen in Bar Filía in de Sint-Jorisstraat 2, vlak bij het Schouwburgplein in Kortrijk. “En er is een opstartactie tot eind september. We leveren die periode zelf gratis aan huis, voor wie in de regio Kortrijk woont. En voor wie heel snel bestelt, doen we er nog een gratis sample gedroogd fruit bij”, vertelt Seppe Vantieghem. “Drogen of dehydrateren van fruit kan tijdrovend zijn. Maar het is een grote meerwaarde om je cocktail er nog kwalitatiever en hipper uit te laten zien. We versnijden het fruit zélf om zo de kwaliteit, de aroma’s en de smaak te garanderen.”

Meer info: www.filiasbartools.be of op de Instagrampagina filiasbartools.

Volledig scherm Ook in het online pakket, gedroogd fruit © Henk Deleu

Volledig scherm Een beeld van de nieuwe online shop, op een tablet © Henk Deleu

Volledig scherm Skull Strainer © Bar Filia

Volledig scherm Gunmetal Black double tin boston shaker © Bar Filia

Volledig scherm copper Muddler © Bar Filia

Volledig scherm Golden FBT Strainer © Bar Filia

Volledig scherm Mr Slim Jigger Gold © Bar Filia

Volledig scherm Gold double tin shaker © Bar Filia

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.