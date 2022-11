Alternatief muziekfestival Sonic City (opnieuw) een schot in de roos: “We zijn en blijven een echt ontdekkingsfestival”

KortrijkHet festival Sonic City in Kortrijk is een beetje onbekend bij het grote publiek, maar voor de alternatieve muziekfan geldt het als een van de hoogtepunten van het jaar. Ook voor de editie die dit weekend het Depart vulde was dat niet anders, hoewel de organisatoren bij het nieuws van het overlijden van Mimi Parker van de groep Low wel even moesten slikken. De band van Parker was immers een van de curatoren voor dit jaar. “We dragen Sonic City 2022 dan ook aan haar op.”

De regionale concert- en festivalorganisator Wilde Westen in Kortrijk zette dit jaar voor de 14de keer Sonic City op poten. Vorig jaar vond het evenement nog onderdak in de concertzaal aan het Conservatoriumplein, dit jaar verhuisde alles opnieuw naar evenementenhal Depart. “Die zaal heeft een capaciteit van 1.200 mensen en het is fijn te zien dat alles aardig volloopt”, zegt festivaldirecteur Tom Vangheluwe. Net als de vorige edities is Sonic City een festival met een of meerdere curatoren. “Het is een festival voor artiesten, maar ook door artiesten. Die manier van werken zorgt voor veel verrassingen op de affiche. We boeken elk jaar een paar headliners die voldoende publiek trekken, maar we zijn wel echt een ontdekkingsfestival. Niet alles wat er door de curatoren wordt voorgesteld is mogelijk uiteraard, maar er schiet wel altijd voldoende over om tot een mooi geheel te komen. De laatste jaren steken we er wel zaken in die we zelf willen presenteren aan het publiek.”

Boeken en platen

Sonic City kan steevast rekenen op een trouw publiek en dat lijkt dit jaar niet anders. “Frappant is dat we door de jaren heen een omleiding moesten doen om de Kortrijkzanen tot hier te krijgen”, aldus Vangheluwe. “De muziekliefhebbers uit onze stad moesten het blijkbaar eerst horen van buitenstaanders dat wij eigenlijk wel een fijn festival zijn. Nu hebben we een mooie mix van fans uit de regio, maar ook van verder en zelfs uit het buitenland. Ik denk dat we dit jaar 15 verschillende nationaliteiten over de vloer kregen.”

Sonic City zorgt ook altijd wel voor wat nevenactiviteiten. Er worden wat platen en boeken verkocht en je kan er op je gemak iets eten en drinken. “We proberen het mensen die even een band willen overslaan het zo aangenaam mogelijk te maken”, aldus Tom Vangheluwe.

Volledig scherm Op het festival werd hoekje ingericht met een foto waar fans een boodschap konden achterlaten. © Henk Deleu

“Ik probeer er elk jaar minstens een dag bij te zijn”, weet Janosh De Wilde (31) uit Gent. “De sfeer is hier altijd goed, maar het leuke is dat er heel veel bands te ontdekken zijn. Bij elke editie zijn er groepen die ik ken, maar nog meer die ik niet ken. Het is tegelijkertijd leerrijk, maar ook telkens opnieuw een beetje een avontuur.” De Gentenaar is naar eigen zeggen een fan van heel wat soorten alternatieve muziek. “En hier vind ik wel mijn gading, hoewel ik niet echt een superfan ben van festivals. Het is altijd veel na elkaar. Bij een concert kan je dat altijd nog wat laten bezinken, bij een festival is dat anders. Of het niet te duur is geworden? Ach, alles wordt duurder. Het is echter voor mij geen reden om niet meer naar concerten te gaan, het is mijn hobby en ik kan het niet laten.” Janosh zag op de eerste dag al enkele fijne groepen passeren. “Gilla Band wou ik al lang zien en de groep lost al mijn verwachtingen in. Goat had ik gezien, maar het was opnieuw heel leuk.”

Herdenkingsmomentje

In aanloop naar het festival kregen de organistoren het nieuws binnen dat Mini Parker (55) was overleden, wat wel een domper op het evenement zette. Mini Parker is de zangeres en drummer van de band Low, een van de groepen die Sonic City dit jaar cureerde. “We wisten al even dat het niet goed ging met haar, maar niemand van ons dacht dat ze zou te komen overlijden. We dragen het festival dan ook aan haar op”, aldus Tom Vangheluwe. in Depart werd hoekje ingericht met een foto waar fans een boodschap konden achterlaten. Ook werd er een herdenkingsmomentje op poten gezet. “Ik kende Low wel een beetje en het was wel jammerlijk nieuws uiteraard”, zegt ook Janosh De Wilde. De twee andere curatoren dit jaar waren ‘Gilla Band’ (fka Girl Band) en ‘Black Country, New Road’.

Volledig scherm Mimi Parker van Low overleed op 55-jarige leeftijd aan kanker. © GETTY IMAGES

Volledig scherm Er zijn wel altijd wat nevenactiviteiten op Sonic City. © Henk Deleu

Volledig scherm Sonic City vond dit jaar opnieuw plaats in evenementenhal Depart in Kortrijk. © Henk Deleu

