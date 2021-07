“Als een beest behandeld”: jongeman week lang gegijzeld en geslagen door 9 jongeren

Op 14 september 2020 zochten Tamme S. (20) en Gilles D. (20) het slachtoffer op in Kuurne. Ze reden hem voorbij met hun bromfiets en bedreigden hem met een airsoftwapen. Dat hij maar beter meteen de bus nam naar een appartement in de Guldensporenlaan in Kortrijk, een gekend adres in het lokale drugsmilieu. Het was vrij snel duidelijk dat er eens ‘gepraat’ zou worden over 25 gram weed die was verdwenen. Het slachtoffer fungeerde als loopjongen voor de drugshandel van Tamme S., die het spul op zijn beurt van Ethan D. (22) kocht. In het appartement in Kortrijk kreeg hij heel wat klappen en moest hij bevelen gehoorzamen. In de uren en dagen die volgden brachten ook Ethan D. en enkele anderen hem nog een bezoekje. Eén nacht sloten ze het slachtoffer zelfs op de zolder van de studio van Harley D. (20) in Harelbeke op.