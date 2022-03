Alles voor de lente zoals lenteoutfits en goedkope studentenfietsen op actiedag in Kringloopwinkel

Kortrijk Toerisme Kortrijk opent nieuw infopunt aan Begijnhof

Wie toeristische info over Kortrijk en de streek nodig heeft, trekt voortaan naar het Begijnhof, waar Toerisme Kortrijk een nieuw infopunt heeft. Bezoekers worden in een creatief kader ontvangen. Het is dan ook een ideale locatie met 70.000 bezoekers per jaar in het Begijnhof.

18 maart