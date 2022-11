Alleen maar blije en gelukkige gezichten: eerste TikTok-dansworkshop met Julie Vermeire in Kortrijk is succes

KortrijkJulie Vermeire (24) hield zaterdagnamiddag voor het eerst in dansschool Dursin in Kortrijk een workshop TikTok-moves. Wat een succes was, met een maximum van vijftig inschrijvingen. En in aanwezigheid van een cameraploeg van VTM, want er lopen momenteel volop opnames voor de docusoap ‘De Vermeires’.

De dochter van pater familias Jacques Vermeire woont sinds goed een half jaar in Kortrijk, samen met haar vriend Laurins Dursin (27). Julie Vermeire steekt haar waardering voor Kortrijk niet weg. Zo voelt ze zich op haar gemak in dansschool Dursin aan de Sint-Denijsestraat, waar ze les volgt bij haar schoonmama. Julie stond er zaterdagnamiddag zelf in de schijnwerpers, met een workshop TikTok-moves.

Volledig scherm Beeld van de workshop. Het plezier spat ervan af © Peter Lanssens

“Dans is mijn passie, het was superleuk om die passie te mogen delen en samen plezier te maken. Ik werd er zelf blij en gelukkig van, om de deelneemsters te zien genieten”, was Julie Vermeire haar vrolijke zelf. De ster van ‘Dancing With The Stars 2019' deelde haar coole TikTok-moves op de liedjes ‘2 Be Loved’ van Lizzo, 'Levitating’ van Dua Lipa en ‘Adrenaline’ van Kriss Kross Amsterdam.

“Ik had vooraf gezonde zenuwen, want ik vroeg me af of iedereen het wel leuk ging vinden. Maar het lukte, ik voelde veel enthousiasme. Het is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Julie. De workshop duurde langer dan verwacht, net omdat het zo geslaagd was. En daarna nam Julie Vermeire nog uitgebreid de tijd voor een meet & greet, om iedereen de kans te geven een handtekening te krijgen en op de foto te gaan met de socialmediaster.

