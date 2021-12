“Alleen aan een bankje? Dan geen mondmasker”: Kortrijkse school is creatief met coronaregels én dat mag van Weyts

Kortrijk Moedeloos­heid neemt toe in AZ Groeninge: “Dit is de coronagolf van de jeugd, overweeg een pauze in de scholen”

Er liggen zeventig coronapatiënten in AZ Groeninge in Kortrijk en tientallen personeelsleden zijn buiten strijd, waardoor er steeds meer zorg afgebouwd wordt. “In de maatschappij gaat alles er redelijk normaal aan toe, terwijl we in het ziekenhuis in crisis zitten. Die tegenstrijdigheid is confronterend. Het wordt steeds moeilijker”, zegt medisch directeur Serge Vanderschueren.

