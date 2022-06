Alexander (17) en Remi (17) maakten eigenhandig een auto tijdens de lockdown: “We zochten een technische uitdaging”

Beste vrienden Alexander Remmerie (17) en Remi Seynhaeve (17) uit Kortrijk zijn allebei gebeten door techniek. “We zochten elkaar wat extra op tijdens de lockdown, op het moment dat je maar een beperkt aantal sociale contacten mocht hebben”, vertelt het tweetal. “En we besloten samen wat dingen te gaan uitproberen. Zo maakten we onder meer een robotarm uit hout die we via de computer konden aansturen.”

“We wilden daarna graag iets groots en ambitieus doen. Ons eerste idee was een go-cart, maar dat leek te gemakkelijk”, zegt Alexander. “Een auto die effectief ook zou rijden, dat leek ons wel wat.” “Plots stond een verbrandingsmotor uit Nederland van meer dan 30 kg aan mijn voordeur, tot grote verwondering van mijn ouders”, lacht Alexander. Alles deden de jongens zelf, van lassen en boren tot frezen en slijpen. Niet evident voor leerlingen zonder technische opleiding.

Alexander Remmerie (17) en Remi Seynhaeve (17) van het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, die maakten samen… een auto. © Joyce Mesdag

“Het hout en het metaal hebben we via via kunnen bemachtigen”, zegt Remi. “De zaken die we nieuw hebben moeten kopen, die hebben we uit eigen zak betaald. Met de motor erbij kwamen we op elk 500 euro. Daar zijn we voor gaan werken om dat te kunnen betalen.”

Toen ze in het RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen lucht kregen van het project van de jongens, werden ze gevraagd hun auto naar school mee te brengen om te tonen aan de andere leerlingen. “Het voorbije jaar hebben we gewerkt rond ‘talenten’”, zegt directeur Franceska Verhenne. “Een aantal van onze leerkrachten hebben daarvoor de opleiding ‘talentenfluisteraar’ gevolgd, in samenwerking met de stad Kortrijk. We proberen nu om samen met onze leerlingen hun talenten te ontdekken, onder meer via talentgesprekken. Niet al het talent van onze leerlingen komt immers naar boven in de lessen. Een project als dit, is daar een mooi voorbeeld van. Het kan dus zeker als inspiratie dienen voor onze andere leerlingen om zelf hun talenten te ontdekken.”

Alexander start volgend jaar de studies burgerlijk ingenieur. Remi wil volgend jaar verder gaan met ‘productontwerp’. “Volgend jaar start ik met een opleiding product design aan de Aalto University in Finland”, vertelt Remi. “Dat is een heel prestigieuze universiteit. Ik heb een proefproject moeten uitvoeren, en na een gesprek ben ik geselecteerd.’”Vriend Alexander vindt blijkbaar dat Remi nog te bescheiden is gebleven bij zijn uitleg. “Zeg maar dat er maar 20 kandidaten zijn geselecteerd van de 1000, en dat jij daar bij zat.”