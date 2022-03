Alerte burgers slaan alarm: politie pakt twee inbrekers op, wellicht kompanen van elkaar

Oog in oog

Intussen had dezelfde man wel al toegeslagen in een andere woning. In de Hekelstraat gooide hij met een tuinbeeldje een raam in aan de achterzijde van het huis. Allicht dacht hij dat er niemand thuis was, maar dat bleek niet het geval. Toen de inbreker oog in oog stond met de bewoner, sloeg hij op de vlucht, weliswaar met een portefeuille die hij al had gestolen uit een jas. Die portefeuille gooide hij weg, vlak voor hij werd opgepakt door de politie.

Man in tuin

Opmerkelijk: een dik half uur voordien had de politie al een andere inbreker bij de lurven gevat, in de Rodenburgstraat. Dat is in vogelvlucht dichtbij de Dorreberkstraat en de Hekelstraat. De arrestatie kwam er nadat een buurtbewoner alarm had geslagen toen hij een jongeman opmerkte in de tuin van een woning. De alerte bewoner gaf een goeie beschrijving door aan de politiediensten en dat leverde dus resultaat op. Vermoed wordt dat beide verdachten elkaar kennen, vermits ze op hetzelfde tijdstip en in dezelfde buurt aan het inbreken waren. Eén van hen verblijft illegaal in ons land. De twee werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Kortrijk.