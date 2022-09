Alcoholslot en twee maanden rijverbod voor horeca-ondernemer: “Ik nam de verkeerde beslissing”

Op 2 maart werd D. betrapt tijdens een nachtelijke alcoholcontrole in Kortrijk. Hij had 1,8 promille alcohol in het bloed. “Het was de dag voor het nachtleven weer mocht opstarten, na corona”, legde hij uit aan de rechter. “Ik moest nog veel voorbereidingen treffen, kwam net uit een lang gesprek met mijn medewerkers en had niet gegeten. Toen ik aan de kant werd gezet, was ik een van mijn mensen naar huis aan het brengen. Dat was een verkeerde beslissing, gezien mijn alcoholverbruik van die avond.” De rechter wees er de horeca-ondernemer op dat hij in het verleden al werd veroordeeld voor dronkenschap. Hij gaf de Kortrijkzaan daarom een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. D. moet ook geneeskundige en psychologische proeven ondergaan als hij zijn rijbewijs terug wil. Bovendien moet hij voor een jaar een alcoholslot laten installeren in zijn wagen.