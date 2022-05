Alcoholslot en anderhalve maand rijverbod voor horeca-uitbaatster na botsing met 2 promille

Op 4 augustus 2021 botste de vrouw met haar auto in de Rijselsestraat tegen twee geparkeerde wagens. Een getuige hoorde een luide knal en zag de auto tegen een geparkeerde wagen staan. Even later bleek de auto echter verdwenen. Daarom stond de vrouw ook terecht voor vluchtmisdrijf. Toen de politie haar wat later toch kon opsporen, blies ze bijna 2 promille alcohol. Acht maanden eerder was ze nochtans pas veroordeeld voor rijden onder invloed. Toen was ze betrapt met 2,28 promille in het bloed. “Ik had nochtans maar drie glazen cava gedronken”, beweerde de vrouw. “En toch zo’n hoog alcoholgehalte. Daar zal ik in de toekomst rekening mee houden.”