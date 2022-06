Alcatraz houdt pre-party voor 2.500 inwoners van Kortrijk en Zwevegem, schrijf in voor gratis ticket

“We zijn als gezin zeer blij dat we naar de pre-party mogen komen. Want we kijken als buurtbewoners vanaf de zijlijn altijd uit naar het jaarlijkse gebeuren rond de Alcatraz weide. We maakten nog nooit ongemakken mee en de medewerkers zijn altijd zeer vriendelijk”, zegt buurtbewoner Pascal Deviaene.

Het programma van de pre-party dompelt de aanwezigen onder in de beleving van het festival. Dat gebeurt met optredens van tribute bands Rage Against The Machine by Bulls on Parade, Iron Maiden by The Iron Maidens en AC/DC by AC/DC UK. Er is verder het spektakel Kortrijk Drumt. De slagwerkers openen het evenement.