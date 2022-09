Al ruim 1.300 handtekeningen om station in Kortrijk van sloop te redden: “Het heeft bouwtechnisch zeker waarde, maar het is niet energiezuinig”

Erfgoeddeskundige Adriaan Linters, stichtend voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA), kaartte de kwestie begin juni 2021 al aan. VVIA dient nu een dossier in voor de Europa Nostra ‘The 7 Most Endangered’. Een campagne die elk jaar de aandacht op belangrijke bedreigde erfgoedsites vestigt. Er wordt ook aan de opmaak van een beschermingsaanvraag gewerkt. Het station, naar een ontwerp van de Kortrijkse architect Pierre Albert Pauwels, werd in 1956 geopend. “Het is één van de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste voorbeeld in Vlaanderen van een wederopbouwstation na de Tweede Wereldoorlog. Het heeft architecturaal en stedenbouwkundig waarde.”

Quote Het unieke is de combinatie van monumenta­li­teit en speelsheid. Het leunde al aan bij de opkomende speelse Expo 58-vormgeving Adriaan Linters, VVIA

Volledig scherm archiefbeeld van erfgoeddeskundige Adriaan Linters © Henk Deleu

“Het unieke is de combinatie van monumentaliteit en speelsheid. De architect creëerde met golvende lijnen, een bijzonder baksteenverband en frisse kleuren zoals okergele wanden en blauwgroene tegels een frivole architectuur. Het leunde al aan bij de opkomende speelse Expo 58-vormgeving. Het imposante gebouw vormt vanuit meerdere straten een baken. En er is kunst in geïntegreerd. Aan de voorgevel zie je een bas-reliëf van beeldhouwer Maurits Witdouck zaliger, met een allegorische voorstelling van reizen en transport. In de centrale reizigershal verbeeldt een kunstwerk van keramist Rogier Vandeweghe zaliger de rivier de Leie. Het brengt ook hulde aan de Kortrijkse nijverheden.”

De NMBS stelde nog altijd geen ontwerp voor, maar de hoofdlijnen liggen vast. Het huidige station verdwijnt, alle stationsfuncties verhuizen naar een nieuwe en meer dan twintig meter brede boulevard onder de sporen, waar ook plaats is voor een fietssnelweg tussen Stationsplein en Bloemistenstraat en ondergrondse stallingen voor 2.970 fietsen. De acht perrons krijgen nieuwe luifels, elk een lift en een centrale overkapping. Kostprijs, zonder omgevingsaanleg: 44 miljoen euro. Al zal dat wellicht nog oplopen.

Quote Het is te oud, er is te weinig reizigers­com­fort, het is niet duurzaam en energiezui­nig… En de toeganke­lijk­heid moet veel beter worden NMBS-woordvoerder Bart Crols

Volledig scherm NMBS-woordvoerder Bart Crols © BELGA

Het is afwachten wanneer het ontwerp wordt voorgesteld. “Zo snel mogelijk, wanneer alle betrokken partners een samenwerkingsakkoord hebben getekend”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Het station in Kortrijk heeft inderdaad een zekere bouwtechnische waarde. Maar het voldoet niet meer. Het is te oud, er is te weinig reizigerscomfort, het is niet duurzaam en energiezuinig… En de toegankelijkheid, waarbij je zeer snel van het ene naar het andere voertuig (zoals van trein naar bus of omgekeerd, red.) kan, moet veel beter worden.”

“Dat betekent niet dat het huidige station voorgoed vergeten wordt. Er is al een overleg geweest tussen de NMBS en het Erfgoedplatform Kortrijk om bepaalde belangrijke elementen van het huidige station te integreren in het nieuw ontwerp. Details kan ik niet geven, maar het wordt bekeken”, aldus Bart Crols.

Volledig scherm archiefbeeld van het Kortrijkse station © Henk Deleu

“Het station is wel goed aanpasbaar aan de nieuwe noden, vergelijkbaar met wat in Leuven en Hasselt gebeurde”, klinkt het bij de VVIA. “Daar zijn enkel vanuit de onderdoorgangen liften en roltrappen aangebracht en zijn de perrons verhoogd, met behoud van de stationsgebouwen. De kostprijs in Hasselt bedroeg volgens de NMBS 20,2 miljoen euro, minder dan de helft van het Kortrijkse project. En behoud en herbestemming zijn ecologischer dan sloop en nieuwbouw.”

Erfgoedverenigingen en erfgoedzorgers die de beschermingsaanvraag en Europa Nostra dossiers willen steunen, sturen voor 14 september een brief naar de VVIA, Vredelaan 72 in 8500 Kortrijk, of via info@industrieelerfgoed.be.

Er is met Red ons Station ook een Facebookpagina.

