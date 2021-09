Al anderhalf uur voor eerste Vlaamse Harry Potter-winkel open gaat, staan eerste fans al in de rij: “We zijn zo benieuwd naar het gamma”

Kortrijk Pasgebore­nen krijgen nieuw geschenk in Kortrijk: slabbetje met ‘Klein wonder uit Kortrijk’ op

2 september Kersverse ouders krijgen in Kortrijk sinds 2016 een klein geschenk wanneer ze aangifte doen van hun pasgeboren kindje. Tot vorige week was dat een rompertje met ‘Later word ik burgemeester’ op. Er gingen samen 4.500 rompertjes over de balie in het stadhuis. Maar sinds een ons welbekende burgemeester voor het ministerschap koos, is het hoog tijd voor een nieuw geboortegeschenk. Dat is nu een slabbetje met in het rood ‘Klein wonder uit Kortrijk’ op geborduurd.