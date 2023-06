Al 144 GAS-boetes voor wie sigarettenpeuk op grond gooit, handhaving breidt uit

Dokter (58) krijgt celstraf, omdat hij verdacht overlijden niet meldt: “Hij had die ethergeur nochtans geroken”

“Hij wilde de mallemolen van het gerechtelijk systeem niet activeren." Een 58-jarige dokter uit Kortrijk is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 1 maand. De dokter had het overlijden van een dame in 2019 geattesteerd als een natuurlijk overlijden, terwijl het meer dan waarschijnlijk om een zelfdoding ging. “Ik denk dat ik niemand schade heb berokkend”, zei de dokter tijdens het proces.