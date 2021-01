Al 125 horecazaken ‘over te nemen’ in regio Kortrijk: “We dreigen het niet te redden, het is een noodkreet”

Kortrijk/Harelbeke/KuurneDe horecabazen zijn de onzekerheid méér dan beu. Woensdagavond werden aan 125 horecazaken in Kortrijk, Aalbeke, Heule, Harelbeke en Kuurne ‘immoborden’ opgehangen. Met daarop het opschrift ‘Immo VDB – Zaak Over Te Nemen Door De Overheid’, een verwijzing naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). “We slaken zo een noodkreet. Niet alleen in Kortrijk, maar in het hele land. Want de horeca is sinds het begin van de coronacrisis al acht maanden dicht. De regering kijkt schaamteloos toe naar deze afslachting”, zeggen de actievoerders.

125 horecabazen die in Kortrijk en omgeving aan hetzelfde zeel trekken, het is ‘du jamais vu’. Ze trokken woensdagavond op pad om de ‘immoborden’ op te hangen. De politie liet begaan. De omstandigheden zijn dan ook onwezenlijk. De horeca zal in maart, toen de crisis een jaar geleden begon, acht maanden dicht zijn.

Trekkers van de actie zijn Souffleur op het Schouwburgplein, Bar Filía aan de Reynaertstraat en La Bohème op de Grote Markt in Kortrijk. “De bal ging heel snel aan het rollen, toen we voorstelden om deze actie te voeren. De solidariteit is enorm omdat de onzekerheid bij velen erg zwaar doorweegt. De overheid houdt ons aan het lijntje. Er is een gebrek aan communicatie. We krijgen geen vooruitzichten. Terwijl het levenswerk van veel horecabazen echt wel aan een zijden draadje hangt. Of er een golf van faillissementen op ons af komt? Ik vrees toch dat er collega’s helaas niet meer in staat zullen zijn om straks weer op te starten”, zegt David Christiaens van Souffleur.

“Verschillende sectoren zoals de horeca, die garant staan voor ruim 135.000 arbeidsplaatsen, hebben geen enkel toekomstperspectief”, klinkt het. “Terwijl we veel zorgen hebben. We vragen ons af hoelang we ons gemotiveerd personeel nog behouden, nu zij al maanden op zeventig procent van hun loon terugvallen en geen overuren kunnen kloppen. We vragen ons ook af of we gaan moeten investeren, eens onze zaken terug open mogen. Zoals bijvoorbeeld in het al dan niet plaatsen van een ventilatiesysteem.”

Volledig scherm Een beeld van de actievoerders woensdagavond, nabij de Sint-Maartenskerk. © Henk Deleu

“Wat moeten we doen met stock die vervalt? Hoelang blijven de steunmaatregelen gelden? Worden de voorgaande BTW-regels van zes procent bij de heropening ingevoerd? Zal elk type horeca op hetzelfde moment openen? En wordt een heropening tijdig aangekondigd? Want we moeten ons toch kunnen voorbereiden. Zoals het controleren van installaties zoals koelkasten, om maar een voorbeeld te geven”, vertellen ze in koor.

“We hopen toch zo snel mogelijk te kunnen heropenen, liefst in maart, uiterlijk vanaf april. Want als het nu al kan in winkels, moet het eigenlijk ook in de horeca kunnen, mits het strikt naleven van de nodige coronamaatregelen”, vindt David Christiaens. “Het is mentaal keihard. We missen het contact, het verwennen van klanten, het mogen werken, onze prachtige hobby mogen uitoefenen. We leven er voor. Het is een microbe.”

Volledig scherm De horeca zal in totaal al acht maanden gesloten zijn, in een jaar tijd © Henk Deleu

Stadsmarketing

De initiatiefnemers van de actie wijzen er nog op dat ze tevreden zijn dat ze in Kortrijk op de solidariteit van het stadsbestuur kunnen rekenen. Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is vooraf op de hoogte gebracht van de actie: “Ik snap en steun deze actie voluit. Deze ondernemers willen vooral perspectief krijgen. Nu is alles onzeker. Zelfs al duurt het nog lang. Waarom mikken we bijvoorbeeld niet op de paasvakantie, als allerlaatste moment dat ze terug kunnen werken? Dan weten ze dat. Tegen dan zal er al massaal gevaccineerd zijn. Als stad doen wij alles wat we kunnen om hen bij te staan.”

“De stad Kortrijk heeft al bijna 750.000 euro aan premies uitgedeeld, vooral aan de horeca, én tal van taksen zoals de terrastaks geschrapt. De takeaway XXL site die we in het leven riepen en waar ondertussen 193 takeaway-adressen op staan, is met 60.000 views één van de meest bezochte sites van Kortrijk. We staan ook klaar met relanceplannen. Onze stadsmarketing machine zal straks overuren draaien, eenmaal we terug volk naar de stad en de horeca mogen lokken. Hierover later meer”, aldus Arne Vandendriessche.

Volledig scherm De horecabazen op het Schouwburgplein, met op de achtergrond de uitgaansbuurt. © Henk Deleu

Volledig scherm Ter hoogte van cafés Bar Filía en Stradivarius, in de Burgemeester Reynaertstraat. © Henk Deleu

Volledig scherm Een 'immobord' aan Café des Arts. © Henk Deleu

Volledig scherm Een 'immobord' aan pizzeria L'Osteria, op de Grote Markt. © Henk Deleu

Volledig scherm Een 'immobord' aan 't Paleitje, nabij het Justitiepaleis. © RV