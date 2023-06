Agi (43) zoekt 40-plussers voor nieuwe dansshow: “Schrijf hen niet te vroeg af, dat ze het niet meer kunnen, is onzin”

NET OPEN. Shanna (28) en Sebastian (32) openen met Ter Katte nieuwe frietbarak: “Het heeft zijn charme en we serveren enkel verse frietjes”

Kruispunt Ter Katte in Bellegem heeft weer een frietkot. Shanna (28) van de gekende familie van frituristen Avet en haar vriend Sebastian Verscheure (32) openen Ter Katte vandaag. “Het is erfgoed, zo’n frietbarak. We werken graag hard. En we doen het voor het sociaal contact met de mensen”, vertellen ze. Kortrijk heeft een hart voor de frietcultuur. “We willen het frietkot van de toekomst laten ontwerpen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).