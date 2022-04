Agenten willen schadevergoeding van man die onterecht klacht indiende bij Comité P

De 64-jarige man uit Zwevegem werd op 11 mei 2019 stomdronken van de straat geplukt in Kortrijk nadat hij voor overlast zorgde. Agenten voerden de man naar de cel in het commissariaat waar hij ineens enorm agressief werd. De man brak zijn cel volledig af waardoor een tussenkomst van de politie nodig was. Een dag later mocht de man de cel verlaten en merkte hij dat zijn vinger gebroken was. Een week later diende hij klacht in bij het Comité P. Die klacht werd na onderzoek geseponeerd. De agenten dienden daarna op hun beurt een klacht in wegens lasterlijke aangifte. Ook die klacht werd door het parket geseponeerd omdat er te weinig bewijzen waren. De agenten besloten dan om de man rechtstreeks de dagvaarden voor de correctionele rechtbank. “Hij heeft geen lasterlijke aangifte gedaan maar wilde wel weten dat het geweld dat op hem was gebruikt, wel veroorloofd was”, pleitte zijn advocaat. “Het Comité P. besliste dat dat zo was, daarmee was voor mijn cliënt de kous af. Hij is iemand met een ernstige psychische problematiek en neemt een hele cocktail van medicatie. Die avond is hij daar ook op beginnen drinken waardoor hij compleet van de wereld was.” De agenten vragen een schadevergoeding van 1.600 euro. Vonnis op 2 mei.