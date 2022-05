Afleiding achter het stuur: 49 smartphonegebruikers en 1 koffiedrinker op de bon geslingerd

Kortrijk/Kuurne/LendeledeDe controles op het smartphonegebruik achter het stuur - en in het algemeen op afleiding in de wagen - bezorgden de politiezone Vlas vorige week behoorlijk wat werk. 50 mensen liepen tegen de lamp. Eén daarvan hield er zowaar een vuile broek aan over.

Zowel in Kortrijk, Kuurne als Lendelede hield de politie een oogje in het zeil. 49 bestuurders die ongeoorloofd aan het bellen waren achter het stuur, kregen een boete van 174 euro. En dan was er nog die automobilist die staande werd gehouden toen de inspecteurs zagen dat hij al rijdend doodleuk een tas koffie aan het drinken was. De man schrok zo dat hij prompt morste op zijn broek.

Handenvrij bellen

“De wetgeving op het gebruik van schermtoestellen, zoals een smartphone, een tablet, gps, laptop…, is duidelijk”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er zijn maar twee zaken toegelaten tijdens het rijden: je smartphone gebruiken als gps terwijl hij vastgeklikt zit in een houder op het dashboard en handenvrij bellen met de smartphone, op voorwaarde dat ook die vastgeklikt is in een houder op het dashboard. Al de rest is verboden.”

Elektrisch scheren

Afleiding tijdens het sturen is 1 van de 5 voornaamste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen. “Daarom voorziet de wegcode ook algemene regels op dat vlak”, weet Detavernier. “Je moet altijd in staat zijn om te sturen en alle nodige rijbeweging uit te voeren, je voertuig goed in de hand hebben, lichamelijk geschikt zijn en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hetzelfde geldt trouwens voor fietsers, e-steppers, bromfietsers en zelfs ruiters. Het is dus zaak om je aandacht op de weg te houden en je niet te laten afleiden door een smartphone of andere zaken. Onze mensen maken immers nogal wat mee op de baan. Automobilisten die zich elektrisch scheren tijdens het rijden, bijvoorbeeld. Of dames die zich maquilleren achter het stuur, en bestuurders die een broodje naar binnen spelen. Je houdt het gewoon niet voor mogelijk.”

