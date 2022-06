Advocaat (47) sterft bij botsing met zware scooter: “Een erg gewaardeerde collega, ook buiten ons kantoor”

Bijzonder geapprecieerd

Het overlijden komt in de eerste plaats bijzonder hard aan bij z’n familie. Maar ook bij Imposto Advocaten, in Kortrijk, is de verslagenheid groot. “Steven is niet alleen een schitterende collega maar, samen met mijn dochter, ook een vennoot van ons kantoor”, zegt advocaat Jan Sandra. “Hij is gepokt en gemazeld in het fiscaal recht en het vermogensstrafrecht, ik durf zeggen één van de weinigen in ons land die zo goed zijn in die specialisatie. Steven is een fijn jurist, heel loyaal en evenwichtig. Iedereen op kantoor apprecieert hem enorm, niet alleen omwille van zijn vakkennis maar ook om de mens die hij is. En ook buiten ons kantoor wordt hij erg gewaardeerd.” Steven Vancolen is sedert 2000 verbonden aan de balie West-Vlaanderen. Over zijn uitvaart is nog niets bekend.