Adviesbureau Wiels steunt welzijnsprojecten voor kwetsbare jongeren

Kortrijk Midi Apéritifs scoort twee keer brons op gerenom­meer­de competitie in Londen

Midi Apéritifs gooide hoge ogen op de International Wine & Spirits Competition (IWSC) in Londen. “Het was onze eerste deelname. We sleepten meteen twee bronzen medailles in de wacht, uit een selectie van honderden aperitieven. Wat een mooi resultaat”, vertelt Jules Delaere (26).

18 juli