Actrice Leen Dendievel promoot Fine Food Box vol originele en smaakvolle Kortrijkse lokale producten

Een jury beoordeelde alle inzendingen van handelaars. Zitten in de Fine Food Box: negen pralines van Dumon Chocolatier, koffiebonen van Viva Sara, tapenade van Charlou Delicatessen, AdvoKaat van Crèmeux, de drie bieren van brouwerij Ruimtegist en peperbollen van patisserie Courcelles. “De bekendheid versterken van Kortrijkse producten heeft een positief effect op het imago van onze stad en streek”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). De mooie mix van producten zet lokale handelaars in de kijker en trekt nieuwe klanten aan. Ambassadrice van de Fine Food Box is actrice Leen Dendievel uit Kooigem. De box is vanaf nu verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars voor de prijs van 40 euro. Wees snel, want de oplage is beperkt.