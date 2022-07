Acteurs en tv-makers springen méé met de Pleegzorgplons: “Nood aan extra pleeggezinnen is groot”

kortrijkActeurs en tv-makers Thomas De Smet en Héritier Tipo hebben woensdag in LAGO Abdijkaai het startschot gegeven voor de campagne ‘Een duik in een pleegzorgbad’. Ze sprongen samen met pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzussen in een pleegzorgbad. Met de campagne wil Pleegzorg Vlaanderen tijdens de zomermaanden op zoek gaan naar nieuwe pleeggezinnen.

“Soms kan een kind even niet thuis wonen. Pleegzorg is dan meestal de beste oplossing”, zegt Jan Brocatus, woordvoerder Pleegzorg Vlaanderen. “Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een handicap en/of psychiatrische problematiek. Om voor alle kinderen en volwassenen die dat nodig hebben een gepast pleeggezin te vinden, is Pleegzorg Vlaanderen voortdurend op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. Hoewel het aantal pleeggezinnen elk jaar groeit, blijft de vraag naar opvang toenemen. We zien ook dat pleeggezinnen zich minder kandidaat stellen voor de opvang van pubers, kinderen met een handicap of broers en zussen die we graag samenhouden. We blijven dus zoeken naar kandidaat-pleeggezinnen die een goede match kunnen zijn met de kinderen en volwassenen die nood hebben aan een plekje in een pleeggezin.”

Volledig scherm Acteurs en tv-makers Thomas De Smet en Héritier Tipo staken vandaag de Grote Pleegzorgplons met plezier een hart onder de riem. © Henk Deleu

Pleegjongere Nora (17) vertelt graag waarom pleeggezinnen zo belangrijk zijn. “Ik heb veertien jaar bij mijn mama gewoond. Daar mocht ik doen en laten wat ik wilde. Bij mijn pleegouders Petra en Tom was dat anders. Plots moest ik elke dag naar huis komen na school. In het begin moest ik me dan ook wat aanpassen, maar achteraf bleek dat die extra sturing exact was wat ik nodig had. Petra en Tom geven me een plek waar ik kan thuiskomen, waar ik me op mijn gemak voel en durf te zeggen wat ik denk.”

Jeugdreeks

Acteurs en tv-makers Thomas De Smet en Héritier Tipo staken woensdag de Grote Pleegzorgplons met plezier een hart onder de riem. Als acteurs en tv-presentatoren zijn zij vooral bekend bij kinderen. Thomas speelde bijvoorbeeld mee in de jeugdreeks De Hoppers en hij was ook te zien in Thuis en Loslopend wild. De Brusselse Héritier zingt, danst en acteert. Hij speelt mee in de film Bittersweet Sixteen van Jan Verheyen. “Voor ons is het belangrijk om deel te nemen aan de lancering van dit initiatief. Every kid deserves love and happiness!”, zeggen Thomas en Héritier.

Deze zomer werkt Pleegzorg samen met bijna zeventig zwembaden, verspreid over heel Vlaanderen, om pleegzorg in de kijker te zetten. Het startschot van de campagne vindt plaats in LAGO Abdijkaai in Kortrijk. Alle pleeggezinnen krijgen van LAGO een gratis zwembeurt op 9 of 10 juli in LAGO Abdijkaai cadeau.

