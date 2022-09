Acht opvallende woningen maken kans op Architectuurprijs Kortrijk: ontdek ze hier

KortrijkEr zijn uit 38 ingestuurde projecten acht woningen genomineerd voor de Architectuurprijs Kortrijk. Met zowel waardevolle erfgoedpanden die een nieuw leven kregen als opmerkelijke renovatie- en nieuwbouwprojecten. “We moedigen zo kwaliteitsvolle architectuur aan. Goede architectuur maakt én onze stad mooier én mensen gelukkiger. We belonen met deze prijs bouwheren met durf en architecten met lef”, zegt schepen van Bouwen en Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester). We stellen de acht genomineerde panden even aan u voor.

In de Patersmotestraat 8 in de wijk Paters Mote werd de onvermijdelijke sloop van een bestaand rijhuis een kans om ‘out of the box’ te reflecteren over wonen met begrensde afmetingen in een stad.

In de Pluimstraat 51 nabij de Veemarkt is een rijwoning door een nieuwe stadswoning vervangen. Ondanks een beperkte breedte werd het door slim in te delen toch een ruimtelijke en lichtrijke woning.

In de Elzenlaan 4 langs de E17 is een tuinwoning uit de sixties gerenoveerd. De woning werd oorspronkelijk door Belgisch architect Marc Dessauvage ontworpen.

In de Toekomststraat 8, in een zijstraat van de Doorniksewijk, is een bel-etage woning uit 1920 prachtig gerenoveerd.

In de Minister Liebaertlaan 18, vlakbij de Gentpoort, werd een herenwoning met veel charme en authenticiteit gerenoveerd. Om de woning te optimaliseren en meer licht te geven. Architect Sis, die er met Delfien woont, startte er een samenwerking met tal van andere architecten voor op.

In de Oudenaardsesteenweg 291, nabij de wijk Drie Hofsteden, werd een oude beenhouwerij omgebouwd tot het kapsalon Het Kappershuis en een woning met bureau voor een architectenkoppel.

In de Filips van de Elzaslaan 49, in de wijk Sint-Elisabeth, week een bestaande gelijkvloerse aanbouw voor een nieuwe ‘tuinkamer’. Verder is er nu bergruimte in het oorspronkelijke woonhuis en is de keuken vernieuwd.

In de Overleiestraat 6 in de wijk Overleie is een tandartspraktijk met woning uit 1962, later verbouwd tot opslagplaats en uiteindelijk in de leegstand beland, knap gerestaureerd.

Het publiek kan op zijn favoriet stemmen, via www.kortrijkarchitectuur.be. Daar zie je ook nog meer foto’s.

Er is meer. Zo is er tot en met 20 oktober een tentoonstelling met de geselecteerde projecten op de verlaagde Leieboorden, tegenover Broelkaai 6. Je kan daar via QR-codes ook je stem uitbrengen.

En op zaterdag 22 oktober tussen 14 en 18 uur is er een fietstocht om de acht panden te bezoeken. Inschrijven voor deze fietstocht is verplicht: info@kortrijkarchitectuur.be.

De prijs wordt op donderdag 20 oktober door een professionele jury uitgereikt, om 19 uur in de Budafabriek in Kortrijk. Iedereen is er welkom. Aansluitend om 20 uur volgt een voordracht van Bram Aerts van TRANS architectuur/stedenbouw over de ‘productieve stad’, in het kader van de lezingenreeks van Archipel, in samenwerking met streekontwikkelaar Leiedal. De lezing is gratis, na reservatie via deze link.

Architectuurprijs Kortrijk is een initiatief van de organisatie van ondernemende architectuursympathisanten AK en de Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO). Architectuurprijs Kortrijk is verder een samensmelting van de vroeger uitgereikte prijzen Kortrijk Heritage en Gulden Pand.

