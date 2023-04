Acht jaar na rist van veroordelingen: man botst met 2,4 promille op oprit van de buren

Aanvragen voor speelstra­ten in zomer geopend

Bewoners van zes straten in Kortrijk houden tijdens de paasvakantie een speelstraat. Het zijn de Vogelzanglaan en Dokter Snellaertstraat in Kortrijk, ‘t Rode Paard in Bellegem, de Diagorasstraat en Pieter Breughelstraat in Marke en Schakeldries in Heule.