Absoluut contactverbod voor man die valse geruchten over ex en haar zoon verspreidt

De 57-jarige man uit Kortrijk had zo’n vijf jaar lang een relatie met de Spaanse vrouw die een minderjarige zoon heeft uit een vorige relatie. Hij zelf heeft ook een dochter en een zoon uit een vorige relatie, samen kregen ze één kindje. Nadat de kinderen man vertelden dat het zoontje van de vrouw enkele keren seksuele handelingen zou hebben gepleegd bij het meisje, liep de relatie stuk. De man diende een klacht in maar de jeugdrechter verklaarde zich onbevoegd omdat de jongen op dat moment nog jonger dan 12 jaar was. Ook de psychiater oordeelde dat er helemaal niets van aan is. Maar sindsdien is het hek van de dam. Hij stuurde naar alle Facebookvriendjes van haar zoontje dat hij een verkrachter is. Ook zijn ex bleef niet gespaard. Hij stuurde mails naar haar werkgever om te zeggen dat ze zogezegd met klanten naar bed ging en stuurde haar voortdurend dreigmails waarin hij haar uitmaakt voor hoer. De man is nu veroordeeld tot een celstraf van 9 maanden met uitstel en een boete van 800 euro. De rechter legde hem ook een absoluut contactverbod op met zijn ex en haar zoon en moet zich psychologisch laten begeleiden. Aan zijn ex en haar zoon moet hij in totaal 6.000 euro schadevergoeding betalen.