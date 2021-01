Aanwezigheid van politiemacht mist effect niet, rellen blijven uit in Kortrijk en Menen

waterkanon

En hielden onder meer in het winkelwandelgebied en aan het station een oogje in het zeil, hondenpatrouille inbegrepen. Er stond zelfs een waterkanon klaar op het terrein van het politiecommissariaat in Kortrijk, maar het moest gelukkig niet uitrijden. Er waren oproepen van jongeren om te verzamelen aan het station en aan het vroegere JOC in de Filips van de Elzaslaan, maar er daagde daar niemand op. Ook in de binnenstad was het bijzonder rustig. En vooral leeg. Hetzelfde verhaal in Menen, waar er ook geen sprake was van oproer. “Er waren geen incidenten, er waren geen arrestaties”, zegt Thomas Detavernier. Hopelijk blijft dat het hele weekend zo.