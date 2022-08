Aanstekelijke popsongs kleuren laatste zomermarkt

Rollegem Van springkus­sen festival over koers voor elite dames tot volksbarbe­cue: jubileren­de Rollofees­ten pakken uit

De 45ste editie van Rollie’s Rollofeesten wordt er eentje om in te kaderen. Belleman Stephan Vandemaele opent de festiviteiten komende vrijdag om 18.45 uur in hartje Rollegem. We stellen enkele blikvangers van het rijkgevulde programma voor.

