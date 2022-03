Aangehouden man ontkent nachtelijke vernielingen aan woning

Voetbal 1A Dylan Mbayo en KV Kortrijk met kleinste verschil onderuit tegen Standard: “We misten efficiën­tie”

Een klasseflits van Amallah. Dat is wat zondagmiddag het verschil maakte tussen Kortrijk en Standard. In een kansarme wedstrijd was het toch Standard dat de drie punten naar Luik meenam. “We misten vandaag efficiëntie. Maar we geven niet op. Of het nu op Mechelen of thuis tegen Anderlecht is”, vertelt Dylan Mbayo.

20 maart