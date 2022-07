Aalbeeksesteenweg heropent voor het verkeer: “Gevaarlijk kruispunt weggewerkt en meer plaats voor fietsers”

Een maand later dan verwacht, maar de Aalbeeksesteenweg is na twee maanden opnieuw open voor het verkeer. De Aalbeeksesteenweg is een stuk verkeersveiliger geworden. “We hebben niet alleen een gevaarlijk kruispunt weggewerkt, maar ook meer ruimte gecreëerd voor fietsers”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het kruispunt met de Monseigneur de Haernelaan is overzichtelijker aangelegd en veiliger ingericht. Ook de voetpaden langs de Aalbeeksesteenweg zijn nu doorgetrokken over de Monseigneur de Haernelaan. De fietspaden zijn breder en zorgen dus voor meer veiligheid, daarvoor moesten wel enkele parkeerplaatsen sneuvelen. Parkeren is nu enkel mogelijk aan één kant van de rijbaan.