9altitudes zet op elektrisch wagenpark in en slaat handen in elkaar met BMW Monserez: “Uitstoot met 44 procent doen dalen”

Kortrijk Villa van wijlen dokter Pype aan buurtont­wik­ke­laar Maxhome verkocht

De villa van wijlen dokter Ignace Pype aan de Dam 18, op het Buda-eiland, is verkocht aan project- en buurtontwikkelaar Maxhome. Er is bij een deel van de Kortrijkzanen ongerustheid over wat er in de plaats komt. Niet iedereen is opgezet met een ‘zoveelste’ flatgebouw, maar dat is nog niet zeker.

16 januari