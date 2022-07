96 bekende Vlamingen zoals An Lemmens en Kürt Rogiers spelen ‘Waarheid, Durven of Doen’ in historische Orangerie en in Leie in Kortrijk

KortrijkVanaf maandag 25 juli zorgt ‘Waarheid, Durven of Doen’ weer voor gezelligheid en amusement in een zomerse setting. Het VTM-programma komt deze zomer terug met een nieuw seizoen. In het programma spelen telkens vier bekende gasten het spel waarbij uitdagende opdrachten, moeilijke dilemma’s en pittige vragen elkaar afwisselen. De setting is nu in de historische Orangerie in Kortrijk. De opnames zijn al enkele dagen bezig, maar die zijn volledig afgeschermd. Je kan mogelijk wél BV’s spotten tijdens het uitvoeren van opdrachten in het stadscentrum.