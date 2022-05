73-jarige man thuis overvallen door travestiet

Het slachtoffer, een 73-jarige man uit Kortrijk zakte donderdagnamiddag af naar een café in het centrum van Kortrijk. Daar liep hij een travestiet tegen het lijf. Tegen ongeveer 19 uur belde de man een taxi om hem naar huis te brengen, ook de travestiet stapte mee in. Eens thuis in de Rollegemknokstraat liep het fout. “Hij greep naar mijn halsketting en er ontstond een gevecht”, vertelt slachtoffer Marnix Malfait. “Hij gooide mijn gsm stuk tegen de grond, en ging er vandoor met mijn dure halsketting en portefeuille. Ik liep hem nog even achterna en ben beginnen roepen.” Buren die de man hoorden roepen, verwittigden meteen de politie. “Zij waren erg snel ter plaatse”, vertelt de man. De agenten konden de criminele travestiet oppakken ter hoogte van het AZ Groeninge. De man verbleef de nacht in de cel en mocht vrijdagnamiddag de gevangenis verlaten, hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden op de rechtbank voor een diefstal met geweld. “Mijn portefeuille heb ik die avond nog teruggevonden. Ik had er 150 euro in zitten en er bleef nog 100 euro over, ook al mijn bankkaarten en identiteitskaart heb ik terug. Dat ik dit nog moet meemaken op mijn oude dag, gelukkig ben ik niet ernstig gewond geraakt”, besluit Marnix.