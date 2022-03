7,24 kilometer! Kortrijk krijgt op Sinksen grootste rommelmarkt van België

Kortrijk/Kuurne Gilles (24) wordt jongste horecabaas van oudste café op Grote Markt

Gilles Lefevre uit Kortrijk, gewezen uitbater van café Byblocks in Kuurne, start vanaf 1 april als de nieuwe baas van ‘West-Vlaanderen’. Dat is momenteel het oudste café dat open is op de Grote Markt in Kortrijk. “Veel passage van toeristen, ontspannen klanten aan de zonnekant van de Grote Markt… ik grijp deze kans met beide handen en pak uit met een vernieuwde kaart”, vertelt Gilles.

24 maart