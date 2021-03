65 coronapv’s voor tuningliefhebbers na samenkomst aan Kortrijk Xpo

De parkings aan Kinepolis en Kortrijk Xpo waren de voorbije weken al meermaals het decor van afspraakjes van tuningliefhebbers. Ze kwamen er samen om te racen en te driften. De politie van de zone Vlas konden al enkele controles uitvoeren en enkele overtredingen verbaliseren. “Maar om een einde te stellen aan deze frequente overlast, besliste de politiezone om een gerichte controleactie te organiseren”, vertelt woordvoerder Thomas Detavernier. “We wisten dat er heel wat ‘tuners’ zaterdagnamiddag opnieuw hadden afgesproken. Toen de patrouilles arriveerden, stelden ze vast dat er een grote groep aanwezig was, zonder respect voor het samenscholingsverbod of de mondmaskerplicht. Enkelen konden de controle ontvluchten maar het grootste deel kon staande gehouden worden. Zij werden net als de voertuigen geïdentificeerd en gecontroleerd. Ook de drugshond werd ingezet.” In totaal konden 65 personen geverbaliseerd worden.

Zaterdagavond was er nog een kleinere samenscholing en volgde een nieuwe politietussenkomst. Van één automobilist is toen het rijbewijs ingetrokken voor rijden onder invloed van drugs. Tuningliefhebbers spreken in coronatijden vaak via gesloten Facebookgroepen af om samen te komen. Ook in Roeselare kon al zo’n bijeenkomst stilgelegd worden.