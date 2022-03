63 procent van kwetsbare 3- en 4-jarigen zag nog nooit tandarts: “We verlagen drempel met actieplan rond mondzorg”

“Naast sensibilisering en preventieve tandscreening is ook laagdrempeligheid belangrijk. We bereiken ouders van jonge kinderen ook via wijkwerkingen en welzijnsdiensten”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit). “We bereikten de voorbije jaren 33 kinderopvanginitiatieven in Kortrijk en tien basisscholen. Dit is, gezien corona, een mooi resultaat. Sensibilisering alleen is niet voldoende. We willen meer mensen jaarlijks naar de tandarts laten gaan, via Ieders Mond Gezond. Dit project zet mondzorgcoaches in om de kwetsbaarste inwoners bij de tandarts te krijgen”, zegt Nele Bouckaert van Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Leieland.