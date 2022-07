600 extra tickets voor musical 1302 in amper kwartier uitverkocht: “Ons meest succesvolle cultuurevent ooit”

Kortrijk Vele wegenwer­ken in Kortrijk: “Kiezen soms bewust dat enkele werken samenval­len”

De vele wegenwerken in Kortrijk, ook op de gemeenteraad maandagavond was het opnieuw een agendapunt. “Het is precies of alle werken vallen samen, kan dat niet beter”, zei raadslid Hannelore Vanhoenacker (CD&V). De stad kiest soms bewust dat sommige werken samen vallen. “Dan is alles ook op hetzelfde moment klaar”, zei schepen van Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit).

5 juli