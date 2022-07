60 uren werkstraf voor automobilist (31) na verkeersagressie: “Was mezelf niet.”

Kortrijk Nieuw buurtpark Sint-Jans­wijk klaar in 2025: “Bekommer­nis­sen buurtbewo­ners allemaal meegenomen”

In 2025 moet het nieuw stadspark in de Sint-Janswijk eindelijk klaar zijn. Na 24 jaar plannen die afgekeurd werden en nog eens nieuwe plannen is er een definitief voorontwerp. De plannen om de V-Tex-site vol huizen te zetten werd destijds afgevoerd na protest van de buurtbewoners. Het huidige plan voorziet 34 woonunits en een park van 1,7 hectare. “Het middengebouw wordt gedeeltelijk behouden en wordt de nieuwe buurthal, de natuur wordt versterkt met ook tal van speelelementen”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

29 juni