6 en 4 maanden cel voor duo dat ging stelen in Colruyt

Op 25 januari sloegen drie verdachten toe in de Colruyt in Kortrijk. Eén van hen kon staande gehouden worden met twee flessen drank. Hij bekende meteen de feiten. Eén verdachte kon niet geïdentificeerd worden, maar nog een andere verdachte die kon ontkomen met de buit werd herkend op de camerabeelden van de winkel. “Op basis daarvan konden we hem identificeren”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij werd verschillende keren uitgenodigd voor verhoor, maar kwam nooit opdagen. Toch zijn we zeker dat hij de verdachte is.” Daar was de advocaat van de jongeman het niet mee eens. “U herkent mijn cliënt? Wel, ik totaal niet”, pleitte zijn advocaat Stefaan De Geeter. “Ik stel vast dat in dit dossier niemand werd verhoord en dat men maar gaat dagvaarden op basis van formele herkenning. Ze wijzen de opvallende jas aan, die de verdachte draagt op de beelden. Mijn cliënt heeft niet eens zo’n jas. Het spijt me, maar dit is slecht huiswerk van de speurders.” De rechter achtte het nu toch bewezen dat het wel degelijk R. G. is die mee de diefstal pleegde.