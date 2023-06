45 dagen rijverbod voor gewonde automobilist die door politie naar ziekenhuis wordt gebracht

Cy­clo-bi­blio doet Kortrijk aan, om essentiële dienstver­le­ning van bibliothe­ken te promoten

Vijftig bibliothecarissen fietsen begin juni nabij de Franse grens rond. Om met gerinkel en flyers te onderlijnen hoe bibliotheken bijdragen aan een inclusieve samenleving en (media)geletterdheid bevorderen. Recente resultaten van een PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) onderzoek zijn bedroevend, Vlaanderen scoort slecht in de onderwijsranking, maar bibliotheken kunnen helpen. De boodschap is dat ze een onmisbaar goed zijn.