41 jaar voor technologiereus Barco gewerkt en 41 jaar met pensioen: René (101) krijgt grandioze ontvangst: “Er werken hier schone meiskes, mijn ogen zijn nog goed”

Jeugdhuis Reflex verhuist naar café In De Condédreef

Reflex moet zoals bekend door een woonproject de vertrouwde thuishaven in de Doorniksewijk verlaten. Er is nu een oplossing in de maak, zo blijkt uit het verslag van het schepencollege van de stad Kortrijk van maandag 10 juli. Het jeugdhuis verhuist naar café In De Condédreef, in Walle 98.